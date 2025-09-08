9月7日、お笑い芸人の江頭2:50が自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」で『トルコでのポテトチップスロケについて』と題した動画をアップし騒動を謝罪した。これまでの流れをスポーツ紙記者が整理する。「江頭さんは9月2日にファミリーマートとのコラボ商品『旨辛 トルコ名物 伝説のケバブ風味 ポテトチップス』を発売。これに先がけて、1日に訪問先のトルコで現地の人にポテチを試食してもらう動画をアップしていました