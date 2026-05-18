タレントの加護亜依（38）が18日に更新された江頭2：50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねるEGA-CHANNEL」に出演。人気芸人との関係をぶっちゃけた。江頭による笑いと音楽の祭典「エガフェス2026」に出演予定の加護は、江頭の「初めての麻辣湯」企画に同行しアテンド。実食しながらトークを交わした。動画内では加護に「エガフェス」でスペシャルゲストとユニットを組んでもらうとサプライズ発表。江頭から「『オアシズ』の