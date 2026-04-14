お笑いタレントの江頭2:50（60）によるYouTube「エガちゃんねる」の公式X（旧ツイッター）が14日に更新。イベントを巡り“異例”の注意を呼びかけた。公式Xでは「A.B.C-Zファンの皆様へ」と切り出すと「動画に塚田僚一さんがご出演してくださり、A.B.C-Zさんのエガフェスへのご出演が決定いたしましたが、『当日、江頭のチ●コが出てしまう可能性があります』もちろんこれは出すという事ではなく、出てしまう危険性があると