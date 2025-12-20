病をひた隠してきた江頭東スポWEB

江頭2:50、3年間「心の病」で闘病「岡村と俺、同じ病気だった」と初告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 江頭2:50が20日までにYouTubeで、心の病と闘っていたことを初めて明かした
  • 「岡村と俺、同じ病気だったのよ」とゲストの岡村隆史に告白
  • 3年間の闘病期間は精神的に落ち込み、笑えない日々が続いたという

◆江頭2:50が「心の病気」を初めて告白

記事を読む

おすすめ記事

  • 仲間由紀恵 （撮影：草刈 雅之 ） （C）ORICON NewS inc.
    仲間由紀恵、“元夫”と2ショット「ほっこり」「ふたりの幸せ見つかって良かった」 2025年12月19日 16時47分
  • 谷原章介（2021年3月撮影）
    谷原章介「僕の記憶にある限り…50円。今、倍です」有名牛丼チェーン生卵の単品価格に言及 2025年12月19日 11時31分
  • 須田亜香里、結婚願望増幅も浮いた話なし「ファンの人が“まだ俺のモノ”みたいに思ってくれてるのがムカつく」
    須田亜香里、結婚願望増幅も浮いた話なし「ファンの人が“まだ俺のモノ”みたいに思ってくれてるのがムカつく」 2025年12月17日 6時0分
  • 中道理央也、西山真央（C）モデルプレス
    「バチェラー」「バチェロレッテ」参加者同士の夫婦・西山真央＆中道理央也、イルミデートの様子公開「美男美女」「2人の笑顔が最高」の声 2025年12月18日 13時25分
  • 近況を報告した中川翔子のインスタグラム（＠ｓｈｏｋｏ５５ｍｍｔｓ）より
    中川翔子　出産から２か月半　双子の体重明かし近況つづる「全然顔が違う！」「毎日愛おしくて見逃したくない」 2025年12月16日 10時25分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「彼女出来ました」サラリと発表
    2. 2. 血だらけの親子発見 3人意識不明
    3. 3. サイトに「非食用」の表示なく…『ビニール製チョコチップ』園児ら137人が誤食　認定こども園のクリスマスケーキ作りに何が――サイバー攻撃でアスクルに発注できず　京都・八幡市
    4. 4. 駅員が放置した男性、搬送後死亡
    5. 5. 「ヒロアカ」新作アニメ放送へ
    6. 6. 篠田が落選…裏に「例の騒動」か
    7. 7. 住宅で倒れていた4人、死亡確認　室内から血のついたオノや包丁…無理心中か　東京・西東京市
    8. 8. かなで 病院行くも医師にがく然
    9. 9. 佐久間氏 2次会行かなくなった訳
    10. 10. オープンハウス 初任給40万円に
    1. 11. 仏に「NARUTO」施設オープンへ
    2. 12. 中島裕翔&新木優子 真剣交際か
    3. 13. サウナ火災 賠償額は2億円超か
    4. 14. 【速報】わなにかかったクマの横で男性死亡　宮城・大和町
    5. 15. 中国籍の男 男性に性的暴行か
    6. 16. 『銀魂』作者、尿管結石の激痛で「走馬灯」　大好きな津田健次郎を思い出し会場爆笑
    7. 17. ヒカルと進撃のノアが離婚発表
    8. 18. 若手芸人3人が住むアパート全焼
    9. 19. ５１歳・華原朋美、新“アー写”画像を公開！「痩せたり太ったり…今が１番私らしいと思います」
    10. 20. 人気芸人「XENO」への改名を発表
    1. 1. 血だらけの親子発見 3人意識不明
    2. 2. サイトに「非食用」の表示なく…『ビニール製チョコチップ』園児ら137人が誤食　認定こども園のクリスマスケーキ作りに何が――サイバー攻撃でアスクルに発注できず　京都・八幡市
    3. 3. 駅員が放置した男性、搬送後死亡
    4. 4. 住宅で倒れていた4人、死亡確認　室内から血のついたオノや包丁…無理心中か　東京・西東京市
    5. 5. オープンハウス 初任給40万円に
    6. 6. 【速報】わなにかかったクマの横で男性死亡　宮城・大和町
    7. 7. 中国籍の男 男性に性的暴行か
    8. 8. 税務署職員が1516回転売→退職
    9. 9. バス乗り遅れた生徒13km歩かせる
    10. 10. ドアノブも サウナ火災の謎3つ
    1. 11. マックは大量閉店? 業界激震か
    2. 12. 25歳差 生徒の娘と母公認で交際
    3. 13. 近鉄京都線の踏切で走行中の特急電車と自動車が接触…車が炎上、乗っていた少なくとも1人が死亡　京都・精華町
    4. 14. 親子4人死亡 現場からおのと包丁
    5. 15. ひろゆき氏 中学時代に万引き
    6. 16. 10代に全裸での土下座謝罪を強要
    7. 17. 年内最後の年金 支給額引き上げ
    8. 18. 「朝鮮学校の生徒へ授業料無償化を」 朝鮮学校の生徒ら　文科省前で600回目の抗議活動
    9. 19. 送迎車が電柱衝突 女性2人が死亡
    10. 20. サウナ火災 妻に覆い被さったか
    1. 1. 病院のトイレ利用→悲痛な訴え
    2. 2. 開発に失敗 カレッタ汐留の現在
    3. 3. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
    4. 4. 石破氏「だらし内閣」批判に本音
    5. 5. 首相の「軽い」言葉 日本危機に?
    6. 6. 「OTC類似薬」薬剤費の4分の1を患者が追加負担へ　自民と維新が合意
    7. 7. 小島よしおが語る「至福の時間」
    8. 8. 「年収の壁」引き上げで合意
    9. 9. 佳子さま波紋も…批判は的外れか
    10. 10. 核兵器持つべき 発言に怒りの声
    1. 11. まさにその通り 高市氏に大反響
    2. 12. 一念発起 65歳で通訳ガイドに
    3. 13. 画像の性的加工 被害8割が中高生
    4. 14. 進次郎氏の総裁選敗北 父が一言
    5. 15. 政府が初の「AI基本計画」案とりまとめ　高市首相、政府業務にAI「源内」の活用も指示
    6. 16. 火災も非常ボタン「電源切れ」
    7. 17. 「核兵器保有すべき」放言の高市首相側近は何者なのか？ 官房長官は火消しに躍起も辞任は不可避
    8. 18. ユニクロの売り場から…完全消滅
    9. 19. 官邸幹部“核保有発言”　被爆者から憤りの声　中国も反応「危険な企てが露呈」
    10. 20. さすがチンピラ政党…維新「国保逃れ」脱法スキームが大炎上！ 入手した“指南書”に書かれていること
    1. 1. 台湾・台北で無差別に切りつけ…2人死亡　7人けが　男は百貨店から飛び降り死亡
    2. 2. 米大統領 日本の永住権を停止へ
    3. 3. 無差別に刺傷→飛び降りる 台湾
    4. 4. 訃報は誤報と訂正直後に…天国へ
    5. 5. 大規模停電後を経ても親中 実態
    6. 6. 日本移住 きっかけ「ONE PIECE」
    7. 7. 台湾無差別切りつけ事件 3人死亡
    8. 8. 露のタンカーを初地中海で攻撃か
    9. 9. てぃもねた ドイツで受けた衝撃
    10. 10. 結婚式当日に飛び降り自殺した28歳女性教師、SNSに残した「最期の言葉」―中国
    1. 11. 戦死者を英雄と強調 映像に恐怖
    2. 12. 賃金未払いへの抗議が相次ぐ
    3. 13. 台北市中心部で再び襲撃事件
    4. 14. 台北で発生した襲撃事件 1人死亡
    5. 15. ゲーム業界の売上 最新情報
    6. 16. ポーランド新型潜水艦 韓国痛恨
    7. 17. 李大統領 北が韓国の北侵懸念
    8. 18. ブラウン大銃撃事件 容疑者死亡
    9. 19. 中国資本が買収→異様な光景に
    10. 20. 中国経済が迷走 八方ふさがりか
    1. 1. 赤城乳業「ガリガリ君」90円に
    2. 2. 知らない間に資産増える実践術
    3. 3. 高速道路でバイト 高時給の職種
    4. 4. M12の衝撃「災厄」起こる可能性
    5. 5. 保険証 そのまま捨てて大丈夫か
    6. 6. 防衛財源の所得増税は27年　政府与党、1％付加
    7. 7. 中国 ものを買う金も意欲もない?
    8. 8. 格安SIM キャリアメールの実情
    9. 9. 西東京に出現のスーパーがスゴい
    10. 10. 駅にアナログ時計が消える理由
    1. 11. どこ行っても愛される人 特徴3つ
    2. 12. 台湾で入場制限 日本チェーン店
    3. 13. 「ピーナッツ」を連結子会社化
    4. 14. 金持ちか貧乏か 民泊に格差あり?
    5. 15. サービス無料→有料へ変更に共感
    6. 16. 職場で嫌われる「1つの口癖」
    7. 17. 1本3万円超 副業でソース開発
    8. 18. カキ足りない年末 危機感広がる
    9. 19. 冬のボーナス 50代の使い道は
    10. 20. 米大統領 製薬大手9社の値下げへ
    1. 1. ゴーストレストランの深刻な問題
    2. 2. LINE通知来ない 原因&対策法解説
    3. 3. 女性といつも会話弾む男性の特徴
    4. 4. 米ゲームタイトルがチート検出
    5. 5. NVIDIA スタジオ認定のPC発売
    6. 6. パソコン 驚異的な値上げ目前か
    7. 7. Windows Terminal 新機能が登場
    8. 8. 要注意 LINEの「危険設定」5つ
    9. 9. SHOEI キャリーケース第1号発売
    10. 10. NVIDIA「RTX 50」生産減の可能性
    1. 11. Android スマホからPCにロック
    2. 12. 低価格なFeliCa対応エントリースマホ「REDMI 15 5G」の外観や基本機能などを写真や動画で紹介！超大容量7000mAhで電池持ちが向上【レビュー】
    3. 13. グーグルアース上に建てられた「砂上の楼閣」──この建物は誰がつくったのか？：画像ギャラリー
    4. 14. LINEに通知こない時の対処法をLINE専門家ひらい先生が解説
    5. 15. iPhone 17e、前モデルで採用されなかった「あの機能」がついに搭載か
    6. 16. AI解説者が解説！ Googleの爆速・低コスト・高性能AIモデル「Gemini 3 Flash」の正体
    7. 17. Googleスマホ「Pixel 9 Pro・9 Pro XL」のごく一部にディスプレイ表示問題が発生！対象なら日本でも無料の「延長修理プログラム」に
    8. 18. 誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベント「YOGAWeek2025 at 冬至」を開催！
    9. 19. まるで小さな映画館だ。JBLのサウンドバーが過去最安1.2万円超引きだ
    10. 20. サムスンがDDR5メモリの価格を100％以上引き上げ
    1. 1. BD会見中にくも膜下 相手に言及
    2. 2. 「他サポながら可愛い…」　発表された京都の新ユニが話題沸騰のワケ　背中に発見「いたー！」
    3. 3. 元横浜のMLBドラフト1位右腕死亡
    4. 4. 今季のMVP選ぶなら? 落合氏即答
    5. 5. 大谷翔平カード史上最高額で落札
    6. 6. 日韓明暗 村上宗隆は移籍足踏み
    7. 7. ベッツ、WBCは出場辞退　「出るつもりだった」から一転…理由は妻が「いなかったら離婚すると」
    8. 8. 米誌 佐々木朗希を「スターに」
    9. 9. 角田はF1に「戻ることない」懸念
    10. 10. 長野久義氏が巨人フロント入り
    1. 11. 大谷の打球速度 MLBサイトで発表
    2. 12. 「大関になれたと実感」新鋭語る
    3. 13. 納得いかない 文春報道うけ説明
    4. 14. フランクフルト、J3熊本FWを獲得
    5. 15. 大谷のカード 4億6500万円で落札
    6. 16. 柏木氏引退試合に大物ゲストか
    7. 17. ぜいたく税 ドジャース桁違い
    8. 18. 本並健治氏に妻が「すげぇ」騒然
    9. 19. 吉田氏 J1清水で「王者の組閣」
    10. 20. 豪サッカーで賭博関与 7年間出停
    1. 1. 「彼女出来ました」サラリと発表
    2. 2. 「ヒロアカ」新作アニメ放送へ
    3. 3. 篠田が落選…裏に「例の騒動」か
    4. 4. かなで 病院行くも医師にがく然
    5. 5. 佐久間氏 2次会行かなくなった訳
    6. 6. 仏に「NARUTO」施設オープンへ
    7. 7. 中島裕翔&新木優子 真剣交際か
    8. 8. ヒカルと進撃のノアが離婚発表
    9. 9. 『銀魂』作者、尿管結石の激痛で「走馬灯」　大好きな津田健次郎を思い出し会場爆笑
    10. 10. 人気芸人「XENO」への改名を発表
    1. 11. 最初はキャベツちぎるだけ 回想
    2. 12. ５１歳・華原朋美、新“アー写”画像を公開！「痩せたり太ったり…今が１番私らしいと思います」
    3. 13. 伊東四朗　サウナで脱出できず感じた命の危険　赤坂の火災受け「1回、考えた方がいい」
    4. 14. 『ワールドトリガー』完全新作アニメ化決定で映像公開　原作第1話から始まり「1stシーズン」として展開
    5. 15. 高市首相へ「休んで欲しい」悲痛
    6. 16. 『こち亀』新作アニメ制作でキャスト一新　10年ぶり制作で制作はぎゃろっぷ
    7. 17. 浜田出演せず…「不仲説」の真相
    8. 18. 誰としたか知らぬ エロ怖い体験
    9. 19. ブクロの特殊すぎ性癖に「キモ」
    10. 20. ヒカルと離婚 また幸せの道探す
    1. 1. 義父の愛人の妹と「秘密の関係」
    2. 2. 15歳上と性交渉少ない…一刀両断
    3. 3. アル中も病院行かず 女性の後悔
    4. 4. おっぱい四重苦 母親に似るの嫌
    5. 5. 40代OLがもう買わない冬服 3選
    6. 6. 最適な「距離の取り方」を診断
    7. 7. 7分で首〜背中が軽くなるケア
    8. 8. まるで20代「童顔美熟女」の実像
    9. 9. 「お正月飾り」の正しいしきたり
    10. 10. ダイソーの優秀「防寒アイテム」
    1. 11. 「二軒目の誘い」の上手な断り方
    2. 12. タマネギ 甘みが生む理由に衝撃
    3. 13. 「女の勘」が発動する瞬間9つ
    4. 14. メンタル崩壊寸前 義母の一言
    5. 15. 死を意識 双子のイヤイヤ期エピ
    6. 16. 夫と娘から「バカ扱い」女性が涙
    7. 17. 疲労回復 20分間のストレッチ
    8. 18. スヌーピー柄ルームウェア登場
    9. 19. 上下ユニクロ 最旬コーデ紹介
    10. 20. 体型に寄り添う新作インナー