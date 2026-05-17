2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）のリモートインタビュアーのコーナーに出演。息抜きをしたい時に見る芸人のYouTubeチャンネルを明かした。どんな息抜きの方法があるのか？と聞かれた木原さんは「お風呂場でYouTube。江頭さんの