2月2日、お笑いタレントの「エガちゃん」こと江頭2:50がYouTubeチャンネルを更新し、女優の二階堂ふみが自宅に訪れた動画を公開。動画内での二階堂の振る舞いが、思わぬ反響を呼んでいる。動画冒頭、「これからお送りするのは1年前の映像です（2025年2月撮影）」という字幕が表示された。1年前に撮影した動画が、いまになって公開されたのには理由がある。「江頭さんは2月27日、還暦を記念して写真集を発売しますが、その写真