妊娠中のグラビアアイドルでタレントの戸田れい（39）が22日までにインスタグラムを更新。産休入りを報告した。戸田は「今日から産休ですよく働いたよく働いた」と報告し、おなかの大きくなった近影をアップした。続けて「もうとっくに正期産に入っておりみんなからいつまで働くの!?と心配され続けておりましたが昨日のお仕事を無事に終え、本日よりお休みに入りますとは言え、やらなきゃ行けない事が山積みです」とつづった