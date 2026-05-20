かつて「神童」と呼ばれアナウンサーを目指していた少女が、なぜ“炎上上等”のグラビアアイドルになったのか――。グラビアだけでなく、報道番組「ABEMA Prime」にコメンテーターとして出演する麻倉瑞季は、SNSやnoteでの歯に衣着せぬ発信も話題を呼んでいる。小学生で東大判定Aを叩き出し、高校では平和活動や社会活動にも没頭。コロナ禍での挫折やミスマガ受賞など、その濃すぎる半生を聞いた。【写真23枚】「ほかに大きい子