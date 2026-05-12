「グラビア界の次世代ヒロイン」の呼び声高い和田海佑が、12日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】和田海佑も登場！『FLASH』表紙を飾った姫野ひなの9ページにわたるグラビアで圧倒的なプロポーションを見せつけた。2日に行われた井上尚弥VS中谷潤人戦でラウンドガールを務めたことも話題となったが、今の目標は「佐久間宣行のNOBROCK TVに出演して、同じ事務所の森脇梨々夏さんと共演すること」だという。同