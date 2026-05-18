元NMB48のメンバーで、グラビアアイドル・タレントの和田海佑(29)が、12日発売の「FLASH」最新号に登場した。 【写真】あふれ出さんばかりのマシュマロがズドン！強烈なインパクト 和田は2020年にNMB48に加入し、25年11月には同グループを卒業した。今年5月2日に行われたボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ「井上尚弥vs中谷潤人」戦では、ラウンドガールを務めたことで