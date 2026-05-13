SNSの投稿で「AV関係者から批判殺到」「私だってAVやらなくて済んだなら最初からやりたくなかったんだわ」元セクシー女優の白木聖菜さん（24歳）によるこのツイートは、4月28日午前6時に投稿され、3487万インプレッション（5月12日時点）もの注目を集めた。投稿には誹謗中傷するコメントが溢れ、このツイートを受けた一部の現役のセクシー女優からも「AV被害者ヅラするな」「AV女優ですが同じ理由を持ったことがない」などと批判め