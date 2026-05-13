グラビア界で注目を集める一ノ瀬瑠菜が、12日発売の『週刊SPA!』5月19日号で同誌に初登場し、「表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜」を飾った。2026年のグラドルの顔となりつつある存在として、満を持しての掲載となる。【別カット】ユニフォームの上からで分かる…！抜群のスタイルを披露したあゆのも登場今回の撮影テーマは、童話の世界から飛び出してきたような赤ずきん姿。愛称“るたん”として、オオカミ視点で楽しめる構