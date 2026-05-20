グラビアアイドルでアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動するちとせよしのが、19日発売の「週刊SPA!」5月26日号に登場する。人気連載「グラビアン魂」に3年ぶりの出演を果たし、進化を続ける現在の魅力を披露する。【別カット】際どい“あみあみ衣装”で美ボディを披露したちとせよしの「グラビアン魂」は、独自の視点でグラビアアイドルの魅力を切り取る同誌の人気連載。今回の撮影では、グラビア