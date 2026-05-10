タレント若槻千夏（41）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。厳しかったグラビア時代のバラエティー出演を振り返った。若槻、指原莉乃によるトーク番組で、この日は東野幸治をゲストに迎えた。若槻は自身のグラビア時代を振り返る中、同じグラビアタレントたちの間で「作戦会議」と称したご飯会が開かれていたことを告白。バラエティー番組対策の情報交換会で、東野が「MCさんまさんの場合、（島