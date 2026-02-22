鈴木亮平戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第５話が２２日、放送された。早瀬儀堂（鈴木亮平）と本物の儀堂（鈴木亮平２役）が対峙した後に、まさかの展開となったラスト。次回第６話予告では「第１章が完結する終幕」と告知され、一瞬、グリーンの洋服姿の女性が映った。「家庭には持ち込まないで」と言っている女性は、巨大闇組織を率いるゴーシックスコーポレーション代表・合六亘（北村有起哉）の妻合六陽菜子で