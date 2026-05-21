シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。同じ大学時代を過ごした人気芸人を明かした。番組内で、自身の交友関係について相関図が紹介された矢井田。「南海キャンディーズ」の山里亮太との関係について「山ちゃんは大学が一緒で」と告白。「山ちゃんは浪人か留年をして歳は1つ上なんですけど、同じキャンパスに」と振り返った。そして「同じグル