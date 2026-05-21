人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが新恋人とのショットを披露した。２１日までにインスタグラムを更新し「こないだ会食にいってきた」と年下の新恋人・神楽（かぐら）さんとの写真を掲載。テーブルには高級食材を使った料理だけではなく、お子様用のプレートも並んでいる。フォロワーは「お子様用があるなんて、なんて良心的なお店」「神楽ちゃん可愛いヒカルさんも可愛い」「ほんとにお顔が似てる」「美男美女カップル！！」