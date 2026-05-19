物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。あるじゃん編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。◆【マンガ】36歳年収450万円男性「住宅ローン返済開始と第2子誕生」が同時に来てしまい……専業主婦でいること