女友達から「結婚する」と聞かされたら、多少なりとも気持ちがザワついてしまうもの。祝福の言葉だけで十分なのに、動揺を抑えきれずにうっかり余計な一言を付け足すと、相手を怒らせてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性381名に聞いたアンケートを参考に「それ言っちゃダメ！結婚が決まった友人をムッとさせる一言」をご紹介します。【１】「あなたが結婚だなんて！私もがんばろう！」と勝手に励みにす