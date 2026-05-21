《毎週楽しみにしてる》という声もネット上にはある。だが、視聴率TVerのお気に入り登録数は伸び悩んでいる。木南晴夏（40）主演の「今夜、秘密のキッチンで」（フジテレビ系＝木曜夜10時）だ。波瑠&高杉真宙「夫婦格差」新婚5カ月でクッキリ…妻は株上昇も、夫は視聴率低迷の切ない事情誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずのあゆみ（木南）。だが、その結婚生活はモラハラ夫（中村俊介＝51、写真）と口うるさい姑（筒井真