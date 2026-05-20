結婚は、安心や安定といった“得るもの”に注目が集まりやすい一方で、自分の時間、行動の自由など、独身時代には当たり前だったものが変化します。レゾンデートル株式会社（東京都新宿区）が実施した「結婚によって”失ったもの”」に関する意識調査によると、結婚によって失ったものは、男女いずれも「時間や行動の自由」が最多となりました。【調査結果】独身時代と比べて失ったものは？調査は、全国の20〜59歳の既婚男女3000人