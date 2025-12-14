【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 ジローナ（日本時間12月13日／アノエタ）【映像】ドリブルでPA内侵入→接触転倒の瞬間ソシエダに所属するMFの久保建英による転倒シーンが話題となっている。ボックス内へドリブルを仕掛けた日本代表アタッカーだったが、ファウルとはならず。ファンからはさまざまな意見が寄せられた。ソシエダは日本時間