新鮮市場きむら太田本店高松市太田上町 食料品の価格が上がり続ける中で、コメの価格が下がってきています。高騰していたコメ、なぜ今下がっているのでしょうか。 （柳下遥リポート）「高松市内のスーパーでは、コメが5kg・4000円台前半で売られていて、中でもブレンド米は3000円台前半で販売されています」 高松市にある食品スーパー新鮮市場きむらです。店頭では4月からコメの価格が