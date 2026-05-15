スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）は敵地ジローナ戦（１４日＝日本時間１５日）に２試合連続でスタメン出場するも得点に絡めず、後半１２分に交代。チームも１―１で引き分けで６戦未勝利となり、久保に厳しい視線が注がれている。久保は右サイドで先発するも、空回り。試合も劣勢で守備に負われる場面も多く好機をつくりだせなかった。久保は１月に左ハムストリングを負傷。４月１１日アラベス