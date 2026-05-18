5月12日からスタートした『セブン-イレブン』の「創業感謝祭」増量キャンペーン。1974年5月に国内1号店をオープンしたことを記念し、人気商品をお値段そのままで50%以上増量した「感謝盛り」シリーズを展開。第1弾では「直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン」「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメンアブラ増」など8品ほどが対象となり、第2弾は5月19日から牛丼や塩むすびなどの商品が追加される予定だーー。【写真】「増量が本気で見