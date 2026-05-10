スペイン1部第35節Rソシエダード2―2ベティス（2026年5月9日サンセバスチャン）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が9日、本拠でのベティス戦に先発出場。前半だけで3度決定機を演出するも得点には繋がらず後半9分に途中交代。チームは1点をリードされた後半アディショナルタイム、スペイン代表FWオヤルサバル（29）がPKを決め土壇場で追いつき2―2で引き分けた。リーグ戦2試合ぶりのスタメン出場となっ