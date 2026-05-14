アイスランドサッカー協会は13日、今月31日に国立競技場(MUFGスタジアム)で行われる日本代表戦に臨むアイスランド代表メンバー19人を発表した。コペンハーゲンで日本代表DF鈴木淳之介とチームメートで、17歳にして今季のUEFAチャンピオンズリーグで6試合3ゴールを記録したFWビクトル・ダザソンが初招集された。日本代表にとっては北中米W杯前最後の“壮行試合”。アイスランド代表は北中米W杯の出場権を持たないため、若手選手