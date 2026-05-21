頻尿や尿の泡立ちが気になるけれど、病気かどうか判断できずに悩んでいませんか? 特に、夜間に2回以上トイレに行く場合は、糖尿病をはじめ、何らかの異常が起きている可能性があるかもしれません。「糖尿病・内分泌内科りんごの花クリニック」の武井先生に、尿の変化と糖尿病との関連について伺いました。 監修医師：武井 真大（糖尿病・内分泌内科りんごの花クリニック） 信州大学医学部医学科卒業、信州大学大学院医学