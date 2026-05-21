「17年眠ってたものが娘ちゃんのおもちゃとして甦った」【写真】「プリキュア」おもちゃの中身特撮ヒーローのイラスト作品を多数制作している「改造ゆうき人間」（@ykitama）さんが投稿したのは、17年前に自身が購入したプリキュアのおもちゃです。現在、2歳半の娘さんが喜んで遊んでいるといいます。長い時を経て親から子へと受け継がれたこのエピソードに、感動の声が多く集まりました。 「愛の連鎖だ」「物持ち良い……