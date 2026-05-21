受験生になりすまして、日本大学の入試会場で試験を受けようとしたとして39歳の中国人の男が逮捕されました。警視庁によりますと塾講師で中国籍の李彬容疑者は、ことし3月、東京・世田谷区の日本大学三軒茶屋キャンパスで、受験生になりすまして解答用紙に他人の名前を記入した疑いがもたれています。受験生本人が会場に行くと、席に李容疑者が座っていて、事件が発覚しました。その際、李容疑者は上着の袖に小型カメラを隠した状