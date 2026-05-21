陸上十種競技の元日本チャンピオンでタレントの武井壮（５３）が２１日に自身の「Ｘ」を更新。テレビ出演について語った。「Ｘ」を更新した武井は「民放から干されたんですか？とか言われますが干されたりしてません笑笑」とズバリ回答した。続けて「ドラマとか映画の撮影をしててあまりバラエティ番組に最近出ていないんですが、まだ司会の番組も３つほどやっていて、コマーシャルも出てるのでご心配なく」と語りかけ。「新