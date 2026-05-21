「岡山市東区の公園でピンク色のバッタを見つけた」と、RSKニュース投稿に動画が寄せられました。動画を送ってくれた家族に当時の状況などを聞きました。 【写真をみる】兄弟が見つけた“珍しいピンク色のバッタ” 虫捕りが大好きな兄弟が見つけたのは… 鮮やかなピンク色。一見、色を付けた模型のようにも見えますが、本物のバッタです。このバッタを見つけたのは、毎日のように近所の公園に出かけているという、赤堀伊