「誰やねん 芋ダサいカラーのジムニーをワイのナウいジムニーの横に停めた野朗はw一瞬どっちかわからんかったやないかい」【写真】フェリー乗り場でも！そんなユーモアたっぷりの投稿がXで大きな話題となりました。投稿したのは、ツーリングや酷道、廃道巡りを趣味にしている「しかずきん」さん（@shikazukinsan）。自身の愛車である“黄色いジムニー”の隣に、まったく同じカラーのジムニーシエラが並んだ光景を投稿したところ