レアル・ソシエダ久保建英はキャリア初のタイトルを獲得したスペイン1部レアル・ソシエダアトレティコ・マドリードとの激闘を制し、通算4度目の国王杯優勝を果たした。日本代表MF久保建英はキャリア初のタイトルを獲得となり、優勝パレードでは歓喜のダンスを披露した。試合はソシエダは試合開始1分足らずで先制する展開からお互いに得点の奪い合いに。2-2で延長戦へと突入したが、決着はつかずにPK戦にもつれ込んだ。後半43