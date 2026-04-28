５月15日のメンバー発表まで、すでに１か月を切った。果たして、北中米行きの切符を手にするのは誰か。ここでは、３月の英国遠征（スコットランド、イングランドにいずれも１−０で勝利）でのパフォーマンスなどを判断材料に、ワールドカップに臨む日本代表メンバーを前回大会と同じ登録26人と仮定して３-４-２-１システムに当てはめた。まずはチームの骨格を成す11人を選んだ。勝手ながら「骨格＝オランダ戦のスタメン予想」