栃木県で69歳の女性が殺害され、実行役の少年4人らが逮捕された事件の発生からきょうで1週間。逮捕された指示役とみられる男が韓国を経由して、タイのバンコクに逃亡しようとしていたことが新たにわかりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどし、実行役の少年4人と、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）が逮捕された事件。記者「捜査員が夫婦の自宅へと入っていき