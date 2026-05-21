米NVIDIAは5月20日（現地時間）、同社2027年度第1四半期（2026年2月〜4月）決算を発表した。AIインフラの構築が加速するなか、売上高・利益ともに市場予想を大きく上回った。今回の決算から、新たな事業セグメント構成が採用されている。2~4月期の売上高は、過去最高となる816億1500万ドル（前年同期比85%増）。GAAPベースの純利益は同211%増の583億2100万ドル 、希薄化後1株当たり利益（EPS）は2.39ドルだった 。非GAAPベースの純