【ラ・リーガ】ソシエダ 0−1 ヘタフェ（日本時間4月23日／アノエタ）【映像】久保建英の「意表を突くアウトサイドパス」ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、テクニカルなプレーで攻撃を加速。左足アウトサイドから放たれたパスが、SNS上で話題になっている。4月18日のコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードに勝利し、6シーズンぶり4回目の優勝を達成したソシエダは、23日にラ・リーガ第33節でヘタフェと対