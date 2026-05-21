警察によりますと、21日正午すぎ、神奈川県横浜市旭区で男性から「乗用車4台くらいの事故」と110番通報がありました。現場は片側2車線の道路で、渋滞で停車していた車に後ろから普通乗用車が突っ込み、少なくとも6台の車が巻き込まれているということです。この事故で5人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。事故を起こした車の運転手は現場に車を乗り捨てて逃走しているということで、警察が行方を追っ