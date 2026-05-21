コカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMON（サイモン）こと酒井じゅんほ被告（39）は21日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。検察側は拘禁刑1年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。判決は6月1日。検察側は、被告が遅くとも1年前から大麻やコカインの使用を繰り返し、依存性が認められると指摘。被告は、共に逮捕された仕事仲間ら