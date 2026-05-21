ANAが4月下旬に発表したマイレージ制度の大幅改訂により、これまで一度獲得すれば年会費1万円台で半永久的に維持できた上級会員資格は、今年12月以降、年間300万円以上のANAカード決済という極めて高いハードルが事実上課されることになった。これに対し、ネット上ではと怨嗟の声も噴出。一方、同じくマイレージ制度を見直したJALでは、既存上級会員への“永久資格”が維持されており、両社の戦略の違いも