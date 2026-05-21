◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）「打者大谷」が21日午前、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投打同時出場した試合では今季初となる8号となる先頭打者本塁打を放った。初回の第1打席、相手先発・バスケスの第1球、95・5マイル（約153・7キロ）の高め直球を振