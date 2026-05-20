アメリカのトランプ大統領は19日、イランとの戦闘終結の早期実現を目指す一方で、合意に至らなければ再び攻撃を行う考えを改めて強調しました。トランプ大統領「我々は（イランとの）戦争を非常に早く終わらせるつもりだ。彼らは合意したくてたまらないのだ」トランプ大統領は19日、このように述べ、イランとの戦闘を早期に終わらせる考えを示しました。一方でこの日の午前、トランプ大統領は「もしかするとイランにまた大きな一撃