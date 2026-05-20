北中米Ｗ杯のブラジル代表にＦＷネイマール（３４＝サントス）が選出されたことについて、元フランス代表が苦言を呈した。ネイマールは２０２３年１０月のＷ杯南米予選で左ヒザ前十字靱帯断裂の重傷を負い、代表から遠ざかっていた。今回は招集が危ぶまれていたが、カルロ・アンチェロッティ監督率いる代表にサプライズ選出された。ブラジル国内で歓迎の声も多い中、独自の見解を示したのは元フランス代表のクリストフ・デュ