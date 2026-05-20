◇セ・リーグ中日―阪神（2026年5月20日甲子園）中日が、今季の12球団で最大の大逆転劇を食らった。7回表終了時で7―0と大量リード。中日ベンチ、竜党…その誰もが、勝利を疑わなかったはずだった。だが、その予想は非情にも覆された。勝敗を分ける分水嶺となったのは、7回の守備だった。6回まで無失点と好投を続けてきた先発・マラーがつかまり、2死満塁から坂本に中前2点打を浴びた。なおも2死一、三塁の状況で、ベン