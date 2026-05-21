映画化が発表されていた、俳優の藤原竜也主演、広瀬アリスがヒロインを務めたフジテレビ系ドラマ『全領域異常解決室』（通称・ゼンケツ）が、2作連続公開の映画プロジェクトとして再始動。公開時期も、2026年秋から2027年春へ変更されることが発表された。【画像】ドラマ最終話でみせた“神々”の名場面同ドラマは、2024年10月期に放送された超常現象ミステリー。当初は不可解な異常事件を追うサスペンスとして展開していたが