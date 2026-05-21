プラスチックの原料となるナフサをめぐり不安が広がっています。札幌のスーパーではごみ袋が売り切れる事態となっていて、市は買いだめを控えるよう呼びかけています。札幌市手稲区のスーパーです。いま、ある異変が起きています。（阿部記者）「レジ前に置かれた市指定のごみ袋ですが、５リットルと１０リットルが既に売り切れていて、２０リットルや４０リットルも品薄となってます」