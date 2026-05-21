一日中だるい、のどが痛い、タンやセキが続く......それって「謎の風邪」かもしれない。ゴールデンウィーク明けから各地で流行していて、「インフルエンザでもコロナでもない、謎の体調不良を訴える人が増えています。その正体はいったい何なのか」と、2026年5月21日放送の「THE TIME,」（TBS系）で司会の江藤愛アナが伝えた。原因ウイルスが判明するのは夏ごろで、それまではワクチンも治療薬もない緊急会見を開いて注意を呼び掛