◇ナ・リーグドジャース ― パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場。4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、4登板ぶりの投打二刀流で先発マウンドに上がった。5回には1死満塁のピンチを抑えると吠える場面もあった。5回3安打2四球4三振無失点の好投で4勝目の権利を得て降板した。初回の第1打席は相手先発・バスケ