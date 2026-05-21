実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が21日、自身のSNSを更新。中東情勢の影響でプラスチックや合成繊維などの原料となる原油由来ナフサが調達しにくくなっている現状について言及した。石油化学工業協会は21日、基礎化学品を生成するエチレン生産設備の4月の稼働率が67・3％（速報値）となり、記録が残る1996年以降で最低を更新したと発表した。エチレンは洗剤や塗料、医薬品など最終製品の原材料となる。原料のナフサが調